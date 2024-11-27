Кира Найтли рассказала, почему перестала сниматься во франшизах

В интервью актриса также рассказала о сложных и травмирующих отношениях с собственной славой, особенно в юном возрасте. Тогда темы ментального здоровья и лукизма еще не обсуждались с должным вниманием. «Я знала, что что-то не так, — заявила Найтли, вспоминая, как таблоиды пестрели заголовками о том, что у нее расстройство пищевого поведения. — Травматичный опыт, который я просто выкинула из своего сознания. Но некоторые вещи все же всплыли позже, и мое тело ответило внезапными физическими недомоганиями на все эти воспоминания. Очевидно, что теперь это часть моей психики, учитывая, насколько молодой я была, когда подверглась хейту. Я была буквально соткана из всего этого».