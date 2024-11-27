Кира Найтли рассказала, почему перестала сниматься во франшизах

Кира Найтли получила широкую известность благодаря франшизе «Пираты Карибского моря», в которой она снималась с 17 лет. Находясь в центре внимания в таком раннем возрасте, актриса призналась, что столкнулась с волной негатива, и с тех пор исключила возможность возвращения в мир франшизы.
«Забавно, когда у тебя есть что-то, что одновременно и создает тебя, и разрушает, — рассказала Найтли в новом интервью The Sunday Times Style. — Из-за этих ролей меня оскорбляли. И все же они были настолько хороши, что в итоге я получила номинации на “Оскар”. Это были самые успешные фильмы, в которых я когда-либо снималась. И именно они стали причиной того, что меня публично разнесли в пух и прах. Из-за всего этого в моей голове полная неразбериха».
Найтли появилась в первых трех фильмах «Пираты Карибского моря», начиная с 2003 года. Она играла Элизабет Суонн в оригинальной картине «Проклятие Черной жемчужины», «Сундук мертвеца» (2006) и «На краю света» (2007) вместе с Орландо Блумом и Джонни Деппом. Актриса отметила, что не вернется к такому напряженному графику. «Часы безумны. Это годы твоей жизни, ты не можешь контролировать, где ты снимаешься, как долго ты снимаешься, что ты снимаешь», — объяснила Кира.
В интервью актриса также рассказала о сложных и травмирующих отношениях с собственной славой, особенно в юном возрасте. Тогда темы ментального здоровья и лукизма еще не обсуждались с должным вниманием. «Я знала, что что-то не так, — заявила Найтли, вспоминая, как таблоиды пестрели заголовками о том, что у нее расстройство пищевого поведения. — Травматичный опыт, который я просто выкинула из своего сознания. Но некоторые вещи все же всплыли позже, и мое тело ответило внезапными физическими недомоганиями на все эти воспоминания. Очевидно, что теперь это часть моей психики, учитывая, насколько молодой я была, когда подверглась хейту. Я была буквально соткана из всего этого».