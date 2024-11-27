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Кустурица запросит российское гражданство

Режиссер заявил, что давно ощущает себя россиянином
Эмир Кустурица
Эмир КустурицаИсточник: Legion-Media.ru

Режиссер Эмир Кустурица хочет получить российское гражданство. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Москва 24».

Он пояснил, что собирается получать гражданство для того, чтобы иметь больше возможностей снимать фильмы — а сам себя ощущает россиянином давно.

Кустурица выразил сожаление, что несмотря на близость культур и хорошие отношения между странами, Сербия и Россия снимают очень мало совместных фильмов и слабо взаимодействуют в области культуры.

До этого патриарх Русской православной церкви Кирилл наградил Эмира Кустурицу орденом преподобного Серафима Саровского I степени за вклад в сохранение традиционных ценностей в обществе.

24 ноября стало известно, что сербский режиссер отправится в Россию для съемок фильма по произведениям Федора Достоевского.

Ранее Кустурица заявил, что готов снять фильм про Путина.