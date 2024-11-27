Лукашенко поздравил Галину Польских с днем рождения

МИНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Галину Польских с днем рождения, отметив ее талант и неповторимый актерский стиль. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
«Свою жизнь вы посвятили преданному служению искусству. Благодаря удивительному таланту, женскому обаянию и неповторимому актерскому стилю вы создали множество ярких, запоминающихся образов, покоривших зрителя», — говорится в поздравлении.
Президент подчеркнул, что в Белоруссии Галину Польских ценят как замечательную актрису, чья деятельность способствует расширению и углублению культурных связей между братскими народами.
Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Галина Польских родилась 27 ноября 1939 года в Москве.
Первую главную роль в кино Польских исполнила в вышедшей в 1962 году картине «Дикая собака динго». Первая же работа принесла актрисе признание и любовь зрителей. Фильмография актрисы насчитывает более 170 картин, среди которых «Я шагаю по Москве», «Верность», «Тени исчезают в полдень», «Автомобиль, скрипка и собака Клякса», «По семейным обстоятельствам», «Отцы и деды», «Коней на переправе не меняют», «Суета сует», «Невеста из Парижа», «Доктор Живаго» и другие.