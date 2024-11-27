Лукашенко поздравил Галину Польских с днем рождения

МИНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Галину Польских с днем рождения, отметив ее талант и неповторимый актерский стиль. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.