Анна Пересильд стала гостьей шоу «Цыпкин, ты достал!» и поговорила с ведущим Александром Цыпкиным о своей личной жизни. 15-летняя актриса призналась, что обычно не любит обсуждать эту тему.
«Я стараюсь ее скрывать, потому что, как по мне, личная жизнь, она не для того, чтобы все это видели, все наблюдали. И меня правда очень поражает история, когда люди снимают на камеру, как у них дети сидят за завтраком, муж идет куда-то. Мне это тяжело просто понять, правда. Какая-то должна быть золотая середина. Не надо всем вот так рассказывать… Или наоборот, вообще об этом не рассказывать. Ну, должно быть что-то среднее», — считает звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Актриса также порассуждала о том, смогла бы она встречаться с человеком, не работающим в киноиндустрии. Старшая дочь Юлии Пересильд отметила, что это невозможно и что она бы не смогла быть в отношениях с парнем, который строит карьеру в другой сфере.
«Не хочу, конечно, говорить наперед, потому что разные бывают ситуации. Ты можешь влюбиться так, что не будешь даже думать о том, из какой сферы твой человек. Но на данный момент я не знаю, как построить отношения с человеком не из моей сферы», — призналась Пересильд.
Она объяснила, что не хотела бы каждый раз объяснить своему возлюбленному какие-то профессиональные термины или особенности киноиндустрии. По этой причине юная артистка хотела бы связать жизнь с творческим человеком.
«Мне трудно это понять, не знаю, как в этом существовать. Поэтому, наверное, мне было бы трудно построить отношения с человеком, который не из моей сферы. Ну или хотя бы не из творческой сферы. Вот так скажу. Потому что с человеком из творческого мира я точно знаю, о чем поговорить», — заключила актриса.
Напомним, Анне Пересильд в последнее время приписывают роман с Ярославом Могильниковым, с которым она снималась в сериале Жоры Крыжовникова. Актеров впервые заметили вместе на кинофестивале «Новый сезон» в сентябре этого года.