«Я стараюсь ее скрывать, потому что, как по мне, личная жизнь, она не для того, чтобы все это видели, все наблюдали. И меня правда очень поражает история, когда люди снимают на камеру, как у них дети сидят за завтраком, муж идет куда-то. Мне это тяжело просто понять, правда. Какая-то должна быть золотая середина. Не надо всем вот так рассказывать… Или наоборот, вообще об этом не рассказывать. Ну, должно быть что-то среднее», — считает звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».