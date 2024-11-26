Сиквел фильма «Сто лет тому вперед» расскажет о Весельчаке У

По словам режиссера Александра Андрющенко, кинокартина расскажет о приключениях самого противоречивого персонажа первой части франшизы после того, как его одолела Кира Селезнева, мама Алисы. «Добрый антагонист, злой протагонист — кто он на самом деле? Откуда он? Почему стал таким? В этом хочется поразбираться, об этом хочется узнать. Дуальность этого героя делает его таким притягательным и интересным. Пускай вас не пугает мнимая смерть героя в предыдущей части — это всего лишь неправильный сценарий темного будущего. Мы его исправили, и наш герой по-прежнему находится в чертановской школе № 733», — рассказал он, отметив, что съемки фильма «Весельчак У» начнутся во второй половине следующего года, а выход киноленты ожидается в апреле 2027 года.