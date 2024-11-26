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Сиквел фильма «Сто лет тому вперед» расскажет о Весельчаке У

Режиссером выступит Александр Андрющенко
Александр Петров в роли Весельчака У в фильме «Сто лет тому вперед»
Александр Петров в роли Весельчака У в фильме «Сто лет тому вперед»

Москва, 26 ноября. /ТАСС/. Про персонажа кинокартины «Сто лет тому вперед» Весельчака У снимут отдельный фильм. Кинолента расскажет о судьбе героя после событий первой части. Об этом рассказала кинокомпания «Водород 2011» на питчинге в ТАСС.

По словам режиссера Александра Андрющенко, кинокартина расскажет о приключениях самого противоречивого персонажа первой части франшизы после того, как его одолела Кира Селезнева, мама Алисы. «Добрый антагонист, злой протагонист — кто он на самом деле? Откуда он? Почему стал таким? В этом хочется поразбираться, об этом хочется узнать. Дуальность этого героя делает его таким притягательным и интересным. Пускай вас не пугает мнимая смерть героя в предыдущей части — это всего лишь неправильный сценарий темного будущего. Мы его исправили, и наш герой по-прежнему находится в чертановской школе № 733», — рассказал он, отметив, что съемки фильма «Весельчак У» начнутся во второй половине следующего года, а выход киноленты ожидается в апреле 2027 года.

Как заявил Андрющенко, «Водород 2011» продолжит снимать фильмы в жанре фантастики, так как это направление кинематографа очень нравится и команде студии, и зрителям.

«Не будем скромничать, мы гордимся фильмом “Сто лет тому вперед”. Мы довольны этим фильмом, этим фильмом довольны зрители. Это самый кассовый российский продукт в жанре фантастики. Этот жанр сложный, на сегодняшний день еще и редкий», — объяснил режиссер.

Картина «Сто лет тому вперед» вышла в широкий прокат 18 апреля 2024 года, в июле сборы фильма превысили отметку в 1,5 млрд рублей. Фильм создан по мотивам одноименной повести советского писателя-фантаста Кира Булычева. В картине снялись Константин Хабенский, Виктория Исакова, Александр Петров, Юрий Борисов. Роли Алисы Селезневой и Коли Герасимова исполнили Даша Верещагина и Марк Эйдельштейн. Федор Бондарчук, выступивший продюсером фильма, озвучил робота Вертера.