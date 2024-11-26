Платон Шепелев, сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева, появится во втором сезоне сериала «Плакса». Как сообщает пресс-служба канала СТС, он сыграет в проекте самого себя.
По сюжету, Дмитрий Шепелев ведет музыкальный конкурс, в котором принимают участие школьники со всей страны, в том числе его 11-летний сын Платон, а также главная героиня сериала Маша (Ника Жукова, дочь Сергея Жукова) вместе с группой «Плакса». Конкурс возглавляет Баста, он замечает талантливую исполнительницу и поет с ней дуэтом.
На первых кадрах Платон Шепелев позирует на сцене у микрофона с гитарой.
Также на сцену Маша выходит вместе с солистами группы «Три дня дождя». От успеха и внимания Льва (Анар Халилов), сына влиятельного бизнесмена, у школьницы голова идет кругом. Теперь на кону не только ее будущая карьера, но и отношения с гитаристом Никитой (Ваня Дмитриенко) и любимой семьей (Ирина Розанова, Агата Муцениеце, Роман Маякин).
«Наша история становится мрачнее и жестче. Жизнь моей героини полностью меняется, и мне как актрисе было непросто, но это того стоило», — отметила Ника Жукова.
Премьера второго сезона «Плаксы» состоится 9 декабря в 19.00 на СТС.
Платон Шепелев родился в 2013 году в союзе певицы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева. В 2015 году артистка ушла из жизни после нескольких лет борьбы с раком головного мозга. Сын остался жить с отцом, который до сих пор не дает родителям Фриске видеться с внуком. Шепелев-младший, как и знаменитая мама, увлекается музыкой — он играет на гитаре.