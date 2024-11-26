Платон Шепелев родился в 2013 году в союзе певицы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева. В 2015 году артистка ушла из жизни после нескольких лет борьбы с раком головного мозга. Сын остался жить с отцом, который до сих пор не дает родителям Фриске видеться с внуком. Шепелев-младший, как и знаменитая мама, увлекается музыкой — он играет на гитаре.