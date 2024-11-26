Любовь Аксенова приходит на суд в шубе на новых кадрах со съемок «Почки»

«В этом сезоне “Почки” Наташе Кустовой достается новый виток сложнейших обстоятельств, которые ей предстоит преодолеть. В продолжении нашего сериала Мария Шульгина и Елизавета Тихонова с подобающей им иронией и интеллигентным гротеском исследуют новые противоречия четкого мира Натальи Кустовой. И делают это так, что во время съемок порой очень сложно удержаться от смеха!» — делится Аксенова.