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Любовь Аксенова приходит на суд в шубе на новых кадрах со съемок «Почки»

Завершились съемки продолжения сериала «Почка» с актрисой Аксеновой
Кадр из сериала «Почка-3. Завершение»
Кадр из сериала «Почка-3. Завершение»

Онлайн-кинотеатр KION и студия LOOKFILM завершили съемки продолжения сериала «Почка» режиссера Марии Шульгиной по ее сценарию, написанному в соавторстве с Елизаветой Тихоновой. Об этом платформа рассказала «Газете.Ru».

В продолжении ставшего хитом стриминга сериала Любовь Аксенова снова примерит на себя образ обаятельной стервы Наташи Кустовой.

На новых кадрах со съемок героиня Аксеновой приходит на суд в шубе — ей грозит реальный срок за организацию подпольной клиники трансплантологии.

Кадр из сериала «Почка» (3 сезон)
Кадр из сериала «Почка» (3 сезон)

«В этом сезоне “Почки” Наташе Кустовой достается новый виток сложнейших обстоятельств, которые ей предстоит преодолеть. В продолжении нашего сериала Мария Шульгина и Елизавета Тихонова с подобающей им иронией и интеллигентным гротеском исследуют новые противоречия четкого мира Натальи Кустовой. И делают это так, что во время съемок порой очень сложно удержаться от смеха!» — делится Аксенова.

Также в новом сезоне снимаются Николай Фоменко, Ирина Розанова, Дмитрий Лысенков, Алексей Розин, Антон Филипенко. Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре KION в 2025 году.

Кадр из сериала «Почка» (3 сезон)
Кадр из сериала «Почка» (3 сезон)

Накануне стартовали съемки второго сезона «Монастыря» без Молочникова и Ивлеевой.