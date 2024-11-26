В 2017 году, когда корпорация Disney купила студию 20th Century Fox, фанаты комиксов стали готовиться к тому, что в киновселенной Marvel вот-вот появятся мутанты. Ликование поклонников раздалось после анонса третьей части «Дэдпула», которая должна была объединить миры Людей Икс и Мстителей. Масла в огонь подлил и Хью Джекман, который решил вернуться к роли Росомахи после своего прощания с персонажем в фильме «Логан». Поэтому, когда «Дэдпул и Росомаха» вышел в июле 2024 года, он для поклонников жанра стал настоящим праздником.