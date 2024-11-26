Кинематограф обожает эксперименты, и кроссоверы стали одним из них. Такие проекты — не просто развлечение, а целый культурный феномен, разрушающий границы вымышленных миров. В этой статье расскажем о пяти самых грандиозных боевиков, где встречаются герои и монстры.
1. «Чужой против Хищника»
В 2004 году режиссер «Обители зла» Пол У. С. Андерсон осуществил давнюю мечту фанатов историй про ксеноморфов и инопланетных охотников, соединив представителей двух легендарных кинофраншиз в ленте «Чужой против Хищника». По сюжету группа исследователей во главе с промышленником Чарльзом Вейландом (Лэнс Хенриксен) под толщей льда в Антарктиде обнаруживает следы древней цивилизации. Оказавшись в ловушке, герои невольно становятся свидетелями противостояния двух инопланетных рас.
Критики ругали блокбастер за примитивный сценарий, однако интригующий сюжет и зрелищные битвы сделали свое дело. Кроссовер стал хитом проката и в 2007 году получил продолжение под названием «Чужие против Хищника: Реквием».
2. «Фредди против Джейсона»
Слэшер 2003 года свел вместе двух культовых маньяков из ужастиков «Кошмар на улице Вязов» и «Пятница 13-е». История в фильме начинается с того, как Фредди Крюгер (Роберт Инглунд) после своего очередного поражения использует Джейсона Вурхиза (Кен Кирзингер), чтобы навести страх на обитателей Спрингвуда. Однако их союз быстро превращается в смертельное соперничество. Кровавые сцены жестокого противостояния разбавляются черным юмором, не давая зрителю заскучать.
Несмотря на неоднозначные отзывы критиков, «Фредди против Джейсона» при бюджете в 30 миллионов долларов заработал почти в четыре раза больше.
3. «Годзилла против Конга»
В киновселенной MonsterVerse боевик «Годзилла против Конга» стал четвертой по счету главой. Начало было положено в 2014 году непосредственно самим «Годзиллой». Продолжения «Конг: Остров черепа» и «Годзилла 2: Король монстров» вышли в 2017-м и 2019-м соответственно.
Картина 2021 года фокусируется на противостоянии двух гигантов. Кинг Конг отправляется в Арктику, чтобы помочь человечеству найти доступ к мифической родине титанов, которая называется Полая Земля. А Годзилла, защищающий свою территорию, воспринимает Конга как угрозу.
Невероятно зрелищное кино с эпическими боями, отличной динамикой и визуальными эффектами понравилось публике. Фильм стал одним из первых крупных блокбастеров, вышедших после пандемии, и заработал почти полмиллиарда долларов. В марте 2024 года вышел сиквел «Годзилла и Конг: Новая империя», и он тоже оказался коммерчески успешным.
4. «Стекло»
Премьера супергеройского триллера М. Найта Шьямалана состоялась в январе 2019 года. Фильм продолжает историю двух других картин режиссера — «Сплит» и «Неуязвимый». К своим ролям в «Стекле» вернулись Джеймс МакЭвой, Брюс Уиллис и Сэмюэл Л. Джексон.
История начинается с того, как Дэвид Данн (Уиллис), действующий как уличный мститель, сталкивается с Кевином Крамбом (МакЭвой) и его самой опасной личностью — Зверем. Во время схватки героев задерживают и помещают в психиатрическую клинику, где по иронии судьбы содержится заклятый враг Данна — Элайджа Прайс (Джексон). Врач Эли Стейпл (Сара Полсон) пытается убедить героев, что сверхспособности — лишь плод их воображения. Тем временем Прайс размышляет над планом побега, частью которого должен стать Зверь.
Лента получила неоднозначные отзывы: часть зрителей оценила актерскую игру и оригинальный подход к повествованию, другие же остались недовольны финалом. Тем не менее «Стекло» собрал хорошую кассу и доказал, что супергеройское кино не обязано быть зрелищным.
5. «Дэдпул и Росомаха»
В 2017 году, когда корпорация Disney купила студию 20th Century Fox, фанаты комиксов стали готовиться к тому, что в киновселенной Marvel вот-вот появятся мутанты. Ликование поклонников раздалось после анонса третьей части «Дэдпула», которая должна была объединить миры Людей Икс и Мстителей. Масла в огонь подлил и Хью Джекман, который решил вернуться к роли Росомахи после своего прощания с персонажем в фильме «Логан». Поэтому, когда «Дэдпул и Росомаха» вышел в июле 2024 года, он для поклонников жанра стал настоящим праздником.
Сюжет боевика вращается вокруг совместного противостояния Логана и болтливого наемника (Райан Рейнольдс) могущественной злодейке Кассандре Нове (Эмма Коррин). Большое внимание в картине уделяется альтернативным реальностям — новому тренду в супергеройском жанре. Боевик пестрит шутками на грани, и герои в нем традиционно рушат четвертую стену.
Безусловно, «Дэдпул и Росомаха» стал апогеем фансервиса. И пока одни критикуют его за слабый сценарий, другие хвалят за бесчисленные отсылки к другим проектам Marvel и неожиданные камео. Картина была признана самым кассовым проектом с рейтингом R.