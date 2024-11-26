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Звезда Marvel удивила фанатов кардинальной сменой имиджа

Актриса Бри Ларсон поделилась снимком в своих социальных сетях

Американская актриса, певица и кинорежиссер Бри Ларсон кардинально сменила имидж и удивила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в соцсети.

Бри Ларсон, фото: соцсети
Бри Ларсон, фото: соцсети

35-летняя звезда киновселенной Marvel поделилась черно-белыми фото, на которых запечатлена в наряде с открытыми плечами. При этом на размещенных кадрах видно, что знаменитость решила отказаться от длинных прядей и сделала стрижку пикси. Журналисты Daily Mail предположили, что ее преображение связано со съемками в новом фильме под названием «Электра».

Бри Ларсон, фото: соцсети
Бри Ларсон, фото: соцсети

Поклонники оценили новый стиль актрисы в комментариях под постом. «Тебе очень идет новая стрижка!», «Выглядишь потрясающе», «Очень красивая и элегантная», «Шикарная», «Твой новый образ невероятен», «Замечательно», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что американский актер Крис Эванс также неожиданно сменил имидж.