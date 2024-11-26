Звезда Marvel удивила фанатов кардинальной сменой имиджа

35-летняя звезда киновселенной Marvel поделилась черно-белыми фото, на которых запечатлена в наряде с открытыми плечами. При этом на размещенных кадрах видно, что знаменитость решила отказаться от длинных прядей и сделала стрижку пикси. Журналисты Daily Mail предположили, что ее преображение связано со съемками в новом фильме под названием «Электра».