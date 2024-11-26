Фильм «В списках не значился» выйдет в прокат 1 мая 2025 года

«Выход картины планируется 1 мая 2025 года. Насчет съемок — сейчас осталось буквально четыре-пять съемочных дней, и параллельно начинается монтаж картины, чтобы все успеть. Снимается коллектив Театра Олега Табакова, я также снимаюсь в этом кино», — сказал он.