Фильм «В списках не значился» выйдет в прокат 1 мая 2025 года

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Полнометражный исторический фильм по роману Бориса Васильева «В списках не значился» выйдет в прокат 1 мая следующего года, до окончания съемок осталось около недели, сообщил в беседе с ТАСС продюсер картины народный артист России Владимир Машков.
«Выход картины планируется 1 мая 2025 года. Насчет съемок — сейчас осталось буквально четыре-пять съемочных дней, и параллельно начинается монтаж картины, чтобы все успеть. Снимается коллектив Театра Олега Табакова, я также снимаюсь в этом кино», — сказал он.
Ранее Машков сообщал, что часть съемок уже прошла в Бресте, а сейчас съемки проходят в кинопарке «Москино», где построена часть Брестской крепости, включая 20-метровую колокольню. Фильм приурочен к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.