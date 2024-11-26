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Фильм «В списках не значился» выйдет в прокат 1 мая 2025 года

Продюсер картины народный артист России Владимир Машков сообщил, что до окончания съемок осталось около недели
Владимир Машков на съемках фильма «В списках не значился»
Владимир Машков на съемках фильма «В списках не значился»

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Полнометражный исторический фильм по роману Бориса Васильева «В списках не значился» выйдет в прокат 1 мая следующего года, до окончания съемок осталось около недели, сообщил в беседе с ТАСС продюсер картины народный артист России Владимир Машков.

«Выход картины планируется 1 мая 2025 года. Насчет съемок — сейчас осталось буквально четыре-пять съемочных дней, и параллельно начинается монтаж картины, чтобы все успеть. Снимается коллектив Театра Олега Табакова, я также снимаюсь в этом кино», — сказал он.

Ранее Машков сообщал, что часть съемок уже прошла в Бресте, а сейчас съемки проходят в кинопарке «Москино», где построена часть Брестской крепости, включая 20-метровую колокольню. Фильм приурочен к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.