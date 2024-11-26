Борисов и Старшенбаум сыграют в «Девятой планете» Рыбникова

Также кинокомпания представила на питчинге картину «Космическая собака Лида» Евгения Сангаджиева. «Мы рассчитываем удивить зрителя этим проектом в свое время. Очень много графики впереди», — сказал продюсер Сельянов. Главные роли в картине сыграют Данила Харенко и Евгений Ткачук. Также в фильме задействованы актеры Юлия Пересильд, Евгений Стычкин, Ольга Науменко, Александра Бортич и другие. Кроме того, завершились съемки семейного фэнтези «Горыныч», сообщил Сельянов. «Первая монтажная версия достаточно убедительная вчера сложилась. Впереди около года работы. Мы во все проекты верим, но этот вызывает какие-то особые чувства теплоты и надежды», — сказал глава СТВ, представляя этот проект.