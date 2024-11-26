Борисов и Старшенбаум сыграют в «Девятой планете» Рыбникова

Москва, 26 ноября. /ТАСС/. Режиссер Николай Рыбников завершил съемки фантастического экшена «Девятая планета», главные роли в котором исполнили Юра Борисов и Ирина Старшенбаум. Об этом сообщил глава кинокомпании СТВ, продюсер Сергей Сельянов, представляя проект на питчинге Фонда кино, который проходит в ТАСС.
На питчинге кинокомпания представила сразу три проекта. «У кинокомпании СТВ три проекта, про все три нужно сказать, что съемки только закончились, только-только начался постпродакшен, соответственно нигде нет компьютерной графики. С одной стороны мы перешли серьезный рубеж — съемочный период состоялся успешно», — сказал он.
Один из них — фантастический боевик «Девятая планета» режиссера Николая Рыбникова. «Это, как вы помните, фантастический экшен. Жанр, который, как нам кажется, хорошо бы, чтобы укоренился в числе прочих на наших экранах. Сделаем для этого все, что в наших силах. Полдела сделано, съемки, как я уже сказал, закончены», — отметил Сельянов.
В свою очередь режиссер картины сообщил на питчинге, что было проведено 54 смены, построена и разрушена ради эффектных кадров «большая декорация на территории “Москино”», затем съемки картины продолжились в Марокко и на острове Сокотра. Роли в картине исполнят Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков, Константин Белошапка, Андрей Ургант и другие актеры.
Другие проекты СТВ
Также кинокомпания представила на питчинге картину «Космическая собака Лида» Евгения Сангаджиева. «Мы рассчитываем удивить зрителя этим проектом в свое время. Очень много графики впереди», — сказал продюсер Сельянов. Главные роли в картине сыграют Данила Харенко и Евгений Ткачук. Также в фильме задействованы актеры Юлия Пересильд, Евгений Стычкин, Ольга Науменко, Александра Бортич и другие. Кроме того, завершились съемки семейного фэнтези «Горыныч», сообщил Сельянов. «Первая монтажная версия достаточно убедительная вчера сложилась. Впереди около года работы. Мы во все проекты верим, но этот вызывает какие-то особые чувства теплоты и надежды», — сказал глава СТВ, представляя этот проект.