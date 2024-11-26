61-летняя звезда «Елок» рассказала, как похудела на 6 кг за полгода

Звезда «Елок» Елена Валюшкина рассказала в интервью для Леди Mail, как похудела на шесть килограммов за полгода. По словам актрисы, она пробовала разные диеты, но они не давали желаемого результата.
«Спортзал не посещаю, зарядку делаю дома. Еще плаваю иногда, на массаж хожу. Что касается питания, генетической худобой я не обладаю, поэтому с возрастом приходится еще строже следить за тем, что ем. В моей жизни был момент, когда я перестала помещаться в свою одежду, и пришлось заняться собой. Взяла в привычку считать калории и, употребляя в день не более 1500, за полгода похудела на 6 кг. Это единственное, что показало результат, а ведь до этого я и на белковой диете сидела, и голодать пробовала», — поделилась 61-летняя артистка.
Знаменитость призналась, что поклонники оказывают ей знаки внимания, и она их с удовольствием принимает. Актриса не исключает возможности вновь выйти замуж. Возраст ее не пугает и не останавливает в создании крепкого союза. А также Валюшкина надеется, что у нее будет возможность пойти под венец в белом платье, которое она еще ни разу не надевала.
Первым мужем артистки был ее преподаватель Леонид Фомин, пара поженилась после того, как Елена окончила театральное училище. Общих детей у экс-супругов нет, они развелись через 11 лет брака. Валюшкина также была замужем за актером, режиссером Александром Яцко. В браке у них появились сын Василий и дочь Мария. Артисты развелись в 2014 году спустя 20 лет совместной жизни.
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