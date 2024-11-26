61-летняя звезда «Елок» рассказала, как похудела на 6 кг за полгода

«Спортзал не посещаю, зарядку делаю дома. Еще плаваю иногда, на массаж хожу. Что касается питания, генетической худобой я не обладаю, поэтому с возрастом приходится еще строже следить за тем, что ем. В моей жизни был момент, когда я перестала помещаться в свою одежду, и пришлось заняться собой. Взяла в привычку считать калории и, употребляя в день не более 1500, за полгода похудела на 6 кг. Это единственное, что показало результат, а ведь до этого я и на белковой диете сидела, и голодать пробовала», — поделилась 61-летняя артистка.