Беременная Меган Фокс шокировала фанатов выходом в «голом» платье

«Я не понимаю, почему все должно быть прозрачным. В наши дни ничего не осталось воображению», «Какое ужасное зрелище! Хотелось бы, чтобы беременные женщины одевались более скромно», «Отвратительно», «Кто ей сказал, что она выглядит привлекательно в таком виде?», «Безвкусица», — писали интернет-пользователи в комментариях.