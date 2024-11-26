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Беременная Меган Фокс шокировала фанатов выходом в «голом» платье

Беременная актриса вышла на публику в прозрачном платье

Голливудская актриса Меган Фокс шокировала интернет-пользователей выходом в «голом» платье после объявления о беременности. Фото и комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

Меган Фокс
Меган ФоксИсточник: Legion-Media

38-летнюю звезду засняли на мероприятии в торговом центре The Grove в Лос-Анджелесе. Актриса вышла на публику в прозрачном бордовом макси-платье, которое дополнила кожаным тренчем в тон и черными босоножками на каблуках. Знаменитость собрала волосы в пучок с прядями у лица и сделала макияж с черными стрелками и нюдовыми губами.

Меган Фокс
Меган ФоксИсточник: Legion-Media.ru

Читатели Daily Mail раскритиковали образ Меган Фокс.

«Я не понимаю, почему все должно быть прозрачным. В наши дни ничего не осталось воображению», «Какое ужасное зрелище! Хотелось бы, чтобы беременные женщины одевались более скромно», «Отвратительно», «Кто ей сказал, что она выглядит привлекательно в таком виде?», «Безвкусица», — писали интернет-пользователи в комментариях.

Несколько недель назад Меган Фокс рассказала, что беременна от своего возлюбленного, рэпера Machine Gun Kelly. Актриса показала кадр, на котором позировала обнаженной в черной краске. Одной рукой она прикрывала грудь, а другой придерживала растущий живот.

Ранее была раскрыта сумма состояния возлюбленного 38-летней Меган Фокс.