О чем сериал «Шеф»
Амбициозный Кай Федоров возглавляет кухню изысканного ресторана и мечтает победить в самом громком кулинарном конкурсе России. Но однажды на него, что называется, навалилось. Девушка закатила истерику, в заведение нагрянули проверяющие, а гость потребовал дожарить идеально приготовленного тунца. Шеф вскипел, как чайник. А посетитель оказался настолько влиятельным, что Кай потерял работу. Единственным местом, куда он смог устроиться, оказалась кухня женской исправительной колонии.
Впереди у героя сложный путь: нужно поднять уровень тюремной баланды, найти подход к поварихам-зэчкам и добиться-таки участия в конкурсе.
Зачем смотреть
Русским Джереми Алленом Уайтом зарубежные СМИ называют Юру Борисова, но это лишь значит, что они еще не знакомы с Денисом Прытковым, сыгравшим главную роль в «Шефе». Актер, известный по «Капельнику» и «Онегину», не только внешне похож на звезду американского телехита «Медведь». Денис перенимает у коллеги сам способ существования на экране: внешне сдержанный перфекционист раскален изнутри.
Но если Карми из «Медведя» конфликтовал с семьей и боролся с собственными демонами, то Каю приходится воевать с тюремным начальством и арестантками. И как станет понятно ближе к финалу, ради последних шеф окажется способен на такое, на что не пойдешь даже ради близких родственников.
Шеф упорно тащит заключенных в сторону духовного преображения. Под воздействием бурной энергии своего предводителя бывшие преступницы становятся ну почти паиньками. Настанет день, когда они даже перестанут материться и получат в награду зефирку. Актрис на роль подопечных Кая подобрали со вкусом. На своем месте «пацанка» Кира Медведева, обычно роковая Валери Зоидова тонко играет неуверенную в себе и эмпатичную девушку. Интересно смотрится в роли тюремной атаманши строитель и модель Надежда Зеленова.
Но особенно сериалу повезло с Мариной Клещевой, актрисой, имеющей за плечами собственный тюремный опыт (подробнее о ее судьбе можно узнать в доке «Третья жизнь Марины Клещевой»), и с Ириной Рахмановой — натянутой, как струна. С героиней последней, так тоскующей по сыну-подростку, произойдет самый большой слом.
В целом «Шефа» хочется смотреть из-за точной актерской игры и желания узнать — сколько раз герой сорвется, шагая по натянутой проволоке?
Почему можно не смотреть
Грустно, что «Шеф» поддерживает тренд на тюремные комедии. На зоне теперь снимают кино («Камера Мотор»), зубрят школьную программу («Крутая перемена») и разными другими способами проводят досуг («Исправление и наказание», «Абсурд»). И вот теперь — открывают ресторан высокой кухни. Особенно удивляет, что застенок в «Шефе» — светлое место, почти святая земля. От этой благости, разлитой вокруг колонии N13, расположенной на улице Свободы, так хорошо, что даже жутко.
Наконец, от кулинарной комедии, в которой показывают крупные планы еды, ждешь разгула аппетита. Но что-то не брызжет слюна от слипшихся серых макарон и карбонары, приготовленной в электрическом чайнике. А когда сериал переваливает за середину, начинает казаться, что «Шеф» — не калька с «Медведя», а пародия на него.