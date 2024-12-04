Грустно, что «Шеф» поддерживает тренд на тюремные комедии. На зоне теперь снимают кино («Камера Мотор»), зубрят школьную программу («Крутая перемена») и разными другими способами проводят досуг («Исправление и наказание», «Абсурд»). И вот теперь — открывают ресторан высокой кухни. Особенно удивляет, что застенок в «Шефе» — светлое место, почти святая земля. От этой благости, разлитой вокруг колонии N13, расположенной на улице Свободы, так хорошо, что даже жутко.