49-летняя Анджелина Джоли снялась в топе с декольте

Голливудская актриса Анджелина Джоли стала лицом нового выпуска мексиканской версии журнала Vogue. Издание опубликовало фото в соцсети.
49-летняя Анджелина Джоли предстала на обложке в черном облегающем топе с декольте. Визажисты сделали актрисе макияж в нюдовых тонах с черными стрелками, а стилисты — объемную укладку. На других кадрах знаменитость позировала в бежевом тренче с коричневыми высокими сапогами, шубе и золотых украшениях. Автором съемки выступил фотограф Дэн Мартенсен.
У Анджелины Джоли есть шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все изначально носили фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта. 19 сентября 2016 года Джоли подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м.
Недавно актриса впервые за долгое время вышла в свет с сыном Ноксом. Они стали гостями церемонии вручения премии Governors Awards 2024, которая прошла в Лос-Анджелесе.
Ранее Анджелина Джоли сделала редкое заявление о материнстве.