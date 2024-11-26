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49-летняя Анджелина Джоли снялась в топе с декольте

Актриса появилась на обложке журнала в откровенном образе

Голливудская актриса Анджелина Джоли стала лицом нового выпуска мексиканской версии журнала Vogue. Издание опубликовало фото в соцсети.

Анджелина Джоли на обложке мексиканского Vogue
Анджелина Джоли на обложке мексиканского Vogue

49-летняя Анджелина Джоли предстала на обложке в черном облегающем топе с декольте. Визажисты сделали актрисе макияж в нюдовых тонах с черными стрелками, а стилисты — объемную укладку. На других кадрах знаменитость позировала в бежевом тренче с коричневыми высокими сапогами, шубе и золотых украшениях. Автором съемки выступил фотограф Дэн Мартенсен.

Анджелина Джоли в мексиканском Vogue, фото: соцсети
Анджелина Джоли в мексиканском Vogue, фото: соцсети
Анджелина Джоли в мексиканском Vogue, фото: соцсети
Анджелина Джоли в мексиканском Vogue, фото: соцсети

У Анджелины Джоли есть шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все изначально носили фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта. 19 сентября 2016 года Джоли подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м.

Недавно актриса впервые за долгое время вышла в свет с сыном Ноксом. Они стали гостями церемонии вручения премии Governors Awards 2024, которая прошла в Лос-Анджелесе.