Шарлиз Терон зарегистрировалась в приложении для знакомств

По словам журналистов, Шарлиз Терон создала анкету в приложении, но не стала указывать свое настоящее имя. Актриса оставила только одну букву «С». Знаменитость выложила несколько фотографий, на одной из которых она позировала в белом купальнике, черной шляпе и солнцезащитных очках. Она указала, что работает в «кино и на телевидении», а также прикрепила ник своего аккаунта в соцсети и песню «Wonderful Night» группы Fatboy Slim.