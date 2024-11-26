Голливудская актриса Шарлиз Терон зарегистрировалась в приложении для знакомств со знаменитостями Raya после расставания с манекенщиком Алексом Димитриевичем. Об этом сообщает издание The Sun.
По словам журналистов, Шарлиз Терон создала анкету в приложении, но не стала указывать свое настоящее имя. Актриса оставила только одну букву «С». Знаменитость выложила несколько фотографий, на одной из которых она позировала в белом купальнике, черной шляпе и солнцезащитных очках. Она указала, что работает в «кино и на телевидении», а также прикрепила ник своего аккаунта в соцсети и песню «Wonderful Night» группы Fatboy Slim.
Шарлиз Терон ни разу не была замужем. В разное время она состояла в отношениях с актером Крейгом Бирко, солистом группы Third Eye Blind Стивеном Дженкинсом и коллегой по фильму «24 часа» Стюартом Таунсендом. В декабре 2014 года актриса объявила о помолвке с Шоном Пенном спустя год романа, а в июне 2015-го они расстались. В мае 2023 года появилась информация, что Шарлиз Терон встречается со спортивным манекенщиком Алексом Дмитриевичем.
У Шарлиз Терон есть двое приемных детей. В 2012 году она усыновила Джексона, а в 2015-м — Август.
Ранее стало известно, что Терон присоединилась к звездному касту нового фильма режиссера Кристофера Нолана.