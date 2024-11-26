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Хью Грант впервые за долгое время вышел в свет с женой

Актер презентовал в Берлине фильм «Еретик» со своим участием

Хью Грант появился на премьере фильма «Еретик» в Берлине. Компанию британскому актеру в этот вечер составила его жена Анна Эберштайн.

Хью Грант с женой Анной Эберштайн
Хью Грант с женой Анной ЭберштайнИсточник: Legion-Media.ru

Грант для светского выхода выбрал черные брюки, бархатный пиджак и белую рубашку. Его супруга пришла на премьеру в черном твидовом мини-платье, декорированном пуговицами. Эберштайн распустила завитые в локоны волосы и сделала нежный макияж.

Актер начал встречаться со шведской телепродюсером в 2012 году, а спустя шесть лет они поженились. В этом браке у пары родились трое детей. 

В фильме «Еретик» Грант играет мистера Рида, человека, который похищает двух молодых женщин, чтобы проверить их веру на прочность. Чтобы выжить, женщинам придется пройти ужасные испытания и столкнуться с тем, что не поддается рациональному объяснению. 