В фильме «Еретик» Грант играет мистера Рида, человека, который похищает двух молодых женщин, чтобы проверить их веру на прочность. Чтобы выжить, женщинам придется пройти ужасные испытания и столкнуться с тем, что не поддается рациональному объяснению.