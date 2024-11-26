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59-летняя Элизабет Херли продемонстрировала фигуру в купальнике

Актриса выложила в соцсети кадры из фотосессии в бикини

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли похвасталась фигурой в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

Элизабет Херли, фото: соцсети
Элизабет Херли, фото: соцсети

59-летняя знаменитость поделилась фото со съемки коллекции купальников собственного модного бренда. Так, звезда «Остина Пауэрса» предстала перед фотографом в бикини, состоящем из черного бюстгальтера и белых плавок с низкой посадкой. При этом она повязала на талию прозрачное парео и уложила волосы в «мокрую» прическу.

«За кадром», — подписала она пост.

Ранее 59-летняя Элизабет Херли снялась на крыше небоскреба в смелом платье.