Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Еще одна знаменитая актриса появится в новом фильме Нолана

Variety: обладательница премии «Оскар» присоединилась к звездному касту нового фильма режиссера
Шарлиз Терон
Шарлиз ТеронИсточник: Legion-Media.ru

Южноафриканская и американская актриса, обладательница премии «Оскар» Шарлиз Терон сыграет в новом фильме режиссера Кристофера Нолана. Об этом пишет Variety.

Артистка присоединится к касту, в который уже вошли Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендая, Лупита Нионго и Роберт Паттинсон.

Подробности сюжета ленты держатся в секрете. Источники издания подчеркнули, что все опубликованные синопсисы и слухи не соответствуют действительности.

Ранее сообщалось, что звезда «Сумерек» появится в новом фильме Кристофера Нолана.