Звезда «Теста на беременность» снялась без макияжа: «Мне можно устать»

Грыу признавалась в личном блоге, что после развода резко набрала 15 килограммов. По словам актрисы, она стыдилась своего тела и практически перестала появляться на публике. Знаменитость 11 лет была замужем за режиссером Михаилом Вайнбергом. После расставания с супругом у нее началась депрессия, которую ей предлагали лечить медикаментозно, но она отказалась и справилась с расстройством с помощью медитаций и психотерапии. По словам артистки, такая трансформация давалась ей непросто, и она благодарна каждому человеку, кто помогал «восстать из пепла».