Звезда «Теста на беременность» снялась без макияжа: «Мне можно устать»

Звезда «Теста на беременность» Лянка Грыу показала, как выглядит без макияжа. Актриса опубликовала селфи в соцсетях, отметив, что провела несколько дней в оздоровительной клинике.
«Мне можно… устать! Такая важная и глубокая для меня идея лежит под этой фразой. Устать — это не значит: проиграть, сдаться, не справиться, не успеть, остановиться. Устать — это значит, что я сделала достаточно и этот цикл завершен. Жизнь не бесконечный марафон, невозможно переплыть реку на одном вдохе. Остановки необходимы для качественного роста. Я провела невероятно красивые и оздоровительные выходные в клинике. Считаю это лучшим началом моего персонального года», — высказалась артистка, которой 22 ноября исполнилось 37 лет.
Грыу признавалась в личном блоге, что после развода резко набрала 15 килограммов. По словам актрисы, она стыдилась своего тела и практически перестала появляться на публике. Знаменитость 11 лет была замужем за режиссером Михаилом Вайнбергом. После расставания с супругом у нее началась депрессия, которую ей предлагали лечить медикаментозно, но она отказалась и справилась с расстройством с помощью медитаций и психотерапии. По словам артистки, такая трансформация давалась ей непросто, и она благодарна каждому человеку, кто помогал «восстать из пепла».
Летом 2022 года стало известно, что у звезды роман с артистом Марселем Симоно, мужчина живет и работает в США. А Вайнберг 8 декабря 2022 года женился на балерине Анастасии Меськовой, которая много лет была подругой Грыу.
Ранее Лянка Грыу рассказала о непростых отношениях с бывшим мужем.