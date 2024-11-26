Бурунов сбросил вес после расставания с девушкой

Актер Сергей Бурунов рассказал, что сбросил 14 килограммов после расставания с возлюбленной. Об этом он сообщил в интервью корреспонденту телешоу «Ты не поверишь!».
По словам звезды «Полицейского с Рублевки» и официального голоса Леонардо ДиКаприо в России, именно душевная травма заставила его сесть на диету.
«После этого я сразу сел на диету, сбросил уже 14 кг. Тяжело это, конечно. Душевные травмы заживают, как вы знаете, нескоро. Йодом не помажешь», — сообщил Бурунов.
Отмечается, что имя возлюбленной Сергей не стал раскрывать, несмотря на слухи, появляющиеся в СМИ.