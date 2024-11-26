Александр Петров показал редкие фото со своей свадьбы

Артист публично поздравил супругу с первой годовщиной свадьбы. В честь этого события актер выложил кадры с торжества, где присутствовали родственники и друзья пары. На одном из фото Антонова и Петров были запечатлены в объятиях друг друга на подиуме. Девушка была одета в белое макси-платье с открытыми плечами и шлейфом, а артист — в белую рубашку, черные брюки и туфли.