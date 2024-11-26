Александр Петров показал редкие фото со своей свадьбы

Актер Александр Петров показал в соцсети редкие фотографии со свадьбы с возлюбленной Викторией Антоновой.
Артист публично поздравил супругу с первой годовщиной свадьбы. В честь этого события актер выложил кадры с торжества, где присутствовали родственники и друзья пары. На одном из фото Антонова и Петров были запечатлены в объятиях друг друга на подиуме. Девушка была одета в белое макси-платье с открытыми плечами и шлейфом, а артист — в белую рубашку, черные брюки и туфли.
«Нам 1 год! Жена, очень тебя люблю!» — подписал Петров фото.
Прошлой осенью Александр Петров женился на Виктории Антоновой. Артист выложил в социальные сети фотографии с регистрации брака. По словам актера, он познакомился с возлюбленной случайно на улице. Супруга Петрова работает в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны (ЦРНК).
В начале ноября этого года Викторию Антонову заподозрили в беременности. Причиной слухов послужило появление девушки на премьере сериала-скандала «Дайте шоу» в кинотеатре «Октябрь». Жена Петрова позировала на ковровой дорожке в сером костюме с юбкой и черной водолазке.