Вероника Мохирева рассказала о своей роли в новой «Молодежке»

«Влюбленности были еще в школе, но вот первое такое сильное и настоящее чувство было именно в студенчестве. В сериале моя героиня Алиса Шумакова проходит интересный путь от наивной, маленькой, какой-то очень искренней девушки до молодой женщины, которая справляется со всеми обстоятельствами и препятствиями», — отметила Мохирева.