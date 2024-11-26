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Вероника Мохирева рассказала о своей роли в новой «Молодежке»

Актриса отметила, что атмосфера на съемках была дружественной
Вероника Мохирева в сериале «Молодежка. Новая смена»
Вероника Мохирева в сериале «Молодежка. Новая смена»Источник: кадр из сериала «Молодежка. Новая смена»

Актриса Вероника Мохирева, которая сыграла роль Алисы Шумаковой в сериале «Молодежка. Новая смена», призналась, что атмосфера между режиссером, операторами и артистами во время съемок сезона была дружественной. Об этом она рассказала ЕАН.

Она добавила, что участие в проекте позволило ей вспомнить свои студенческие годы и свою первую любовь.

«Влюбленности были еще в школе, но вот первое такое сильное и настоящее чувство было именно в студенчестве. В сериале моя героиня Алиса Шумакова проходит интересный путь от наивной, маленькой, какой-то очень искренней девушки до молодой женщины, которая справляется со всеми обстоятельствами и препятствиями», — отметила Мохирева.

По ее мнению, новый сезон удался, что подтверждают отзывы зрителей и рейтинги. Актриса также выразила надежду, что сериал будет продлен.

Сериал «Молодежка» вернулся на СТС 5 ноября спустя пять лет после прошлого сезона. В продолжении бывший игрок «Медведей» Андрей Кисляк (Влад Канопка) становится тренером студенческого хоккейного клуба «Акулы Политеха». Чтобы вывести команду на новый уровень, Кисляку нужно не только найти общий язык с новым поколением спортсменов, но и измениться самому. 

Ранее стало известно, чем закончился сериал «Молодежка. Новая смена».