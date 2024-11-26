Новый мюзикл с певицей в главной роли обогнал «Гладиатор 2»

По данным бокс-офисов, в первые выходные после выхода картина собрала 114 миллионов долларов, что является лучшим показателем среди всех лент, снятых на основе постановок на Бродвее. Как отмечает издание, это также в два раза больше, чем у одного из самых ожидаемых блокбастеров года — «Гладиатора 2», который собрал 55 миллионов долларов.