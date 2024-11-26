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Новый мюзикл с певицей в главной роли обогнал «Гладиатор 2»

Фильм «Злая» показал рекордные сборы в первый уик-энд

Мюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада» с певицей Арианой Гранде получил рекордные кассовые сборы среди всех экранизаций бродвейских мюзиклов. Об этом сообщает Variety.

По данным бокс-офисов, в первые выходные после выхода картина собрала 114 миллионов долларов, что является лучшим показателем среди всех лент, снятых на основе постановок на Бродвее. Как отмечает издание, это также в два раза больше, чем у одного из самых ожидаемых блокбастеров года — «Гладиатора 2», который собрал 55 миллионов долларов.

Кроме того, известно, что «Злая» показала третий лучший старт в 2024 году и второй лучший старт в истории мюзиклов. Ариане Гранде уже сейчас прочат две номинации на «Оскар» — за лучшую песню и за лучшую женскую роль второго плана.

Ранее Ариана Гранде пришла на премьеру фильма в наряде из 600 тысяч бусин.