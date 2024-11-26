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57-летняя Литвинова прогулялась по заснеженной улице в мини-юбке и на шпильках

Актриса также позировала с большим черным зонтом

Рената Литвинова в личном блоге опубликовала новое видео. На нем 57-летняя актриса прогуливалась по заснеженной парижской улице, когда шел снег.

Звезда сериала «Граница: Таежный роман» надела серый костюм, состоящий из плиссированной мини-юбки и жакета с короткими рукавами, декорированными мехом.

Также Литвинова выбрала черные туфли-лодочки на высоких шпильках. Она сделала яркий макияж и уложила волосы «голливудской волной». Актриса позировала с большим черным зонтом на фоне елок, украшенных гирляндами.

«На выборе елки к Новому году. Все-таки елка должна быть большая, пушистая, колючая, пахнущая и растущая на местности», — отметила артистка.

Поклонники восхитились тем, как грациозно двигается знаменитость. Однако многие обеспокоены, что Литвинова одета слишком легко для такой погоды, и переживают, чтобы она не заболела.

Ранее Рената Литвинова снялась в полупрозрачном платье на балконе своей парижской квартиры. В столице Франции она живет с 2022 года.