«Я тоже не сразу поняла, что это мама. Подумала, Юлия в роли, сделали ее чуть старше! Одно лицо на двоих! Мамочка такая красивая и молодая», «Насколько вы похожи с мамой, просто невероятно», «Я думала, это вы в парике, новая роль какая-то», «Боже, какая сильная генетика — быть так похожими друг на друга», «Какая мама красавица, вы очень на нее похожи», «Показалось, что это вы в гриме», «У меня аж мурашки по коже, одно лицо! Очень красивые», — писали поклонники.