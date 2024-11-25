Юлия Пересильд в личном блоге опубликовала новые фотографии своей мамы Ирины в честь Дня матери, который в России отмечается в последнее воскресенье ноября. На черно-белых фотографиях мама актрисы предстала с каре и ярким макияжем, подчеркнувшим глаза и губы.
«Мамуль! С Днем матери! Будь здорова! Всем мамочкам желаю сил, терпения, радости и любви!» — написала в личном блоге звезда фильма «Вызов».
Поклонники Пересильд не сразу поняли, что на фото запечатлена ее мама, а не сама актриса. Многие решили, что звезда показала себя в образе для новых съемок.
«Я тоже не сразу поняла, что это мама. Подумала, Юлия в роли, сделали ее чуть старше! Одно лицо на двоих! Мамочка такая красивая и молодая», «Насколько вы похожи с мамой, просто невероятно», «Я думала, это вы в парике, новая роль какая-то», «Боже, какая сильная генетика — быть так похожими друг на друга», «Какая мама красавица, вы очень на нее похожи», «Показалось, что это вы в гриме», «У меня аж мурашки по коже, одно лицо! Очень красивые», — писали поклонники.
Сама Юлия Пересильд — дважды мама. В союзе с режиссером Алексеем Учителем у нее родились дочери — Анна Пересильд и Мария Пересильд, которые пошли по стопам родителей.