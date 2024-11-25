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Стоянов объяснил скандальное поведение Кологривого: «Славы больше, чем ума»

Артист считает, что на его младшего коллегу неожиданно обрушилась популярность
Юрий Стоянов
Юрий СтояновИсточник: Legion-Media.ru

Юрий Стоянов объяснил, почему Никита Кологривый отличается скандальным поведением. По мнению создателя программы «Городок», на 30-летнего актера неожиданно обрушилась популярность, к которой тот не был готов.

Юрий Николаевич считает, что звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» заразился звездной болезнью и поэтому так себя вел. Он даже придумал для этого термин — «эффект Кологривого».

«“Эффект Кологривого” — это когда славы больше, чем ума. При этом актеру и не надо быть мыслителем. Артист не должен думать, он должен уметь умно чувствовать. В этом и состоит суть актерской профессии, а думать должен режиссер», — заявил Стоянов в «Шоу Воли».

Никита Кологривый
Никита КологривыйИсточник: Legion-Media.ru

При этом он заметил, что Кологривый — великолепный артист с хорошей природой. Стоянов считает, что главная проблема молодого коллеги — в том, что ему сорвало голову после успеха сериала Жоры Крыжовникова.

Интересно, что Стоянов не исключает того, что сам бы вел себя подобным образом, если бы популярность пришла к нему в более раннем возрасте.

«Я всего этого избежал, поскольку стал популярным после 40 лет. А как бы я себя вел, если бы это случилось раньше — неизвестно. Может, тоже башню бы снесло», — заключил актер.

Напомним, Никита Кологривый сыграл в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Кощея, после чего стал одним из самых востребованных актеров в российском кинематографе. Однако артист начал вести себя вызывающе: он критиковал коллег по проекту и некоторых советских актеров.