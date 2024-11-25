Стоянов объяснил скандальное поведение Кологривого: «Славы больше, чем ума»

«“Эффект Кологривого” — это когда славы больше, чем ума. При этом актеру и не надо быть мыслителем. Артист не должен думать, он должен уметь умно чувствовать. В этом и состоит суть актерской профессии, а думать должен режиссер», — заявил Стоянов в «Шоу Воли».