Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Бурунов рассказал о расставании с возлюбленной

Актер пожаловался на душевную травму после расставания с возлюбленной
Сергей Бурунов
Сергей Бурунов

Российский артист, пародист и телеведущий Сергей Бурунов рассказал, что расстался с возлюбленной. Его слова приводит Telegram-канал «НеМалахов».

«Расставание — маленькая смерть. Была часть тебя — и ее нет. Тяжело все, душевные травмы заживают нескоро. Там йодом не помажешь», — поделился он.

Ранее на безымянном пальце возлюбленной Сергея Бурунова 35-летней бизнесвумен Екатерины Леви заметили кольцо. Пара посетила свадьбу популярного комика, звезды шоу Comedy Club Гарика Харламова и актрисы Катерины Ковальчук. На мероприятии Бурунов и Леви не скрывали своих чувств — они вышли на медленный танец под песню Сосо Павлиашвили «Небо на ладони», после чего поцеловались.

Ранее актер признался, что столкнулся с депрессией из-за невостребованности.

Сергей Бурунов
Лучшие сериальные образы Сергея Бурунова: от Володи Яковлева до папы Адидаса