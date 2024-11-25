Бурунов рассказал о расставании с возлюбленной

Ранее на безымянном пальце возлюбленной Сергея Бурунова 35-летней бизнесвумен Екатерины Леви заметили кольцо. Пара посетила свадьбу популярного комика, звезды шоу Comedy Club Гарика Харламова и актрисы Катерины Ковальчук. На мероприятии Бурунов и Леви не скрывали своих чувств — они вышли на медленный танец под песню Сосо Павлиашвили «Небо на ладони», после чего поцеловались.