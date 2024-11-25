Кристина Асмус показала фото с капельницей и намекнула на новый роман

Кристина Асмус намекнула на новые отношения. В личном блоге 36-летняя актриса опубликовала фото, сделанное в домашней обстановке. Звезда сериала «Райцентр» лежала под капельницей на диване и была укрыта пледом.
При этом Асмус выглядела довольной и улыбалась, глядя в камеру. Актриса рассказала поклонникам, что такую обстановку для нее устроил мужчина. Раскрывать его личность она не стала.
«Когда он точно знает, что тебе нужно после смены. Апероль Шприц, плед, травяной чай, скачанные серии нового сериала и покормить с руки», — заинтриговала поклонников звезда «Интернов».
Напомним, ранее Кристина Асмус семь лет была в браке с юмористом Гариком Харламовым, от которого родила дочь Анастасию. В 2020 году знаменитости расстались.
Позже у актрисы были отношения с коллегой Романом Евдокимовым, вместе с которым она служит в театре Ермоловой. Этот союз также распался, причин разрыва артисты не называли.