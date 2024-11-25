Адвокат Дрожжиной рассказал о самочувствии госпитализированной актрисы

В конце ноября 2023-го сообщалось, что у Дрожжиной парализовало лицо после инфаркта, она практически не говорит и ей тяжело есть. Тогда она весила 41 килограмм. Актриса также жаловалась на одышку, головокружения и быструю утомляемость.