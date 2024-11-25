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Шэрон Стоун высмеяли за пиджак не по размеру: «Ужасный наряд»

Актриса вышла в свет в экстравагантном образе

Голливудскую актрису Шэрон Стоун раскритиковали за пиджак не по размеру. Фото и комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

Шэрон Стоун, фото: соцсети
Шэрон Стоун, фото: соцсети

66-летняя звезда посетила церемонию вручения премии Stelle Della Mole Awards, которая состоялась 24 ноября в рамках Туринского кинофестиваля в Италии. Актриса выбрала для светского мероприятия белую рубашку, пиджак с атласными лацканами и юбку в пол. Артистка дополнила образ очками для зрения, серьгами, сапогами и шелковыми перчатками. Ей сделали макияж с тушью и розовой помадой и уложили волосы.

Читатели Daily Mail высмеяли наряд актрисы.

«Этот слишком большой костюм не делает ей чести», «Держу пари, что в прокате смокингов все еще можно найти костюм ее размера», «Я думаю, что она выглядит плохо. Ужасный наряд», «Она явно не получила награду за лучший наряд», — писали интернет-пользователи в комментариях.

После церемонии артистка позировала перед фотографами с наградой. Пока неизвестно, за что именно Стоун получила приз, но она сыграла роль Линды Тарлтон в фильме «Как насчет любви?».

В сентябре Шэрон Стоун снялась без бюстгальтера для обложки журнала Harper’s Bazaar. Она была одета в юбку и спущенный до локтей жакет. Волосы ей уложили с объемом у корней и сделали вечерний макияж.