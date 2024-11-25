Шэрон Стоун высмеяли за пиджак не по размеру: «Ужасный наряд»

«Этот слишком большой костюм не делает ей чести», «Держу пари, что в прокате смокингов все еще можно найти костюм ее размера», «Я думаю, что она выглядит плохо. Ужасный наряд», «Она явно не получила награду за лучший наряд», — писали интернет-пользователи в комментариях.