В Сербии покажут российские сказки и военные драмы

У России и Сербии давнее и тесное взаимное сотрудничество в разных областях культуры. И наше кино там всегда с удовольствием смотрят. Как заметила министр культуры РФ Ольга Любимова, интерес сербской и российской аудиторий к национальному кинематографу растет. Наши фильмы становятся участниками фестивалей в Сербии. А проекты, сделанные в Сербии, приезжают в Россию. Например, весной на 46-м ММКФ самый известный сегодня в нашей стране сербский актер Милош Бикович презентовал «Лесного царя» — фильм о мальчике, пережившем бомбежки Белграда 1999 года. Сам Милош исполнил в картине одну из ролей и выступил продюсером.