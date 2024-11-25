В Сербии покажут российские сказки и военные драмы

27 ноября в Сербии откроется Фестиваль российского кино, на котором жители дружественной нам страны смогут увидеть сказку «По щучьему велению», картины о Великой Отечественной «Воздух» и «Первый Оскар», ленты для всей семьи «Мой дикий друг», «Огненный лис», «Я делаю шаг».
Планируется также показать авторские картины, участвовавшие в международных киносмотрах, — «Свет» и «Сказки Гофмана».
Организаторы сообщают, что бесплатно познакомиться с новинками российского кинематографа можно будет в белградском Русском доме и кинотеатре Roda Cineplex, в Arena Cineplex в Нови-Саде и в Vilin Grad в Нише.
У России и Сербии давнее и тесное взаимное сотрудничество в разных областях культуры. И наше кино там всегда с удовольствием смотрят. Как заметила министр культуры РФ Ольга Любимова, интерес сербской и российской аудиторий к национальному кинематографу растет. Наши фильмы становятся участниками фестивалей в Сербии. А проекты, сделанные в Сербии, приезжают в Россию. Например, весной на 46-м ММКФ самый известный сегодня в нашей стране сербский актер Милош Бикович презентовал «Лесного царя» — фильм о мальчике, пережившем бомбежки Белграда 1999 года. Сам Милош исполнил в картине одну из ролей и выступил продюсером.
Торжественная церемония открытия кинофестиваля в Белграде состоится в Русском доме 28 ноября. Фильмом открытия станет драма «Воздух», снятая Алексеем Германом-мл. Закроется киносмотр 1 декабря.