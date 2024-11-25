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Александр Невский снимет в Голливуде фильм по культовой игре

Актер также исполнит в фильме главную роль
Александр Невский
Александр НевскийИсточник: Starface

Актер и бодибилдер Александр Невский снимет в Голливуде фильм по культовой видеоигре Serious Sam. Об этом постановщик заявил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

По словам Невского, который известен своими вирусными малобюджетными боевиками, снятыми в США, сценарий нового проекта уже находится в работе. Также он поделился деталями сюжета и картинкой, на которой он изображен в образе Сэма, главного героя игры.

«Земля оказалась под угрозой полного уничтожения. Но на пути инопланетного монстра-диктатора и его армии зомби встает серьезный Невский», — написал Александр в соцсети.