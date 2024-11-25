Звезда «Игры на выживание» о бедном детстве: «У нас телевизора не было»

В интервью Кино Mail актриса вспомнила о своем детстве и бедности, в которой в то время жила семья. Отвечая на вопрос, какой сериал она смотрела, приходя домой после школы, Юлия призналась: «Мы так бедно жили, что у нас телевизора не было, вы что».