Звезда «Игры на выживание» о бедном детстве: «У нас телевизора не было»

Актриса Юлия Волкова получила известность благодаря эмоциональным ролям в сериалах «Калимба» и «Игра на выживание». В октябре стартовал новый проект с ее участием — молодежная драма «Жвачка», где Волкова исполнила роль матери главной героини.
Ее персонаж — женщина с алкогольной зависимостью, которая вышла из тюрьмы, где отбывала срок за убийство, а теперь намерена наладить отношения с дочерью-подростком.
В интервью Кино Mail актриса вспомнила о своем детстве и бедности, в которой в то время жила семья. Отвечая на вопрос, какой сериал она смотрела, приходя домой после школы, Юлия призналась: «Мы так бедно жили, что у нас телевизора не было, вы что».
Актриса также рассказала, какой сериал пересматривает чаще всего и какой кинопроект изменил ее жизнь.