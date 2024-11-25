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Звезда «Игры на выживание» о бедном детстве: «У нас телевизора не было»

Актриса Юлия Волкова рассказала о непростом финансовом положении ее семьи
Анна Гоголь
Редактор Кино Mail, кинообозреватель

Актриса Юлия Волкова получила известность благодаря эмоциональным ролям в сериалах «Калимба» и «Игра на выживание». В октябре стартовал новый проект с ее участием — молодежная драма «Жвачка», где Волкова исполнила роль матери главной героини.

Ее персонаж — женщина с алкогольной зависимостью, которая вышла из тюрьмы, где отбывала срок за убийство, а теперь намерена наладить отношения с дочерью-подростком.

В интервью Кино Mail актриса вспомнила о своем детстве и бедности, в которой в то время жила семья. Отвечая на вопрос, какой сериал она смотрела, приходя домой после школы, Юлия призналась: «Мы так бедно жили, что у нас телевизора не было, вы что».

Актриса также рассказала, какой сериал пересматривает чаще всего и какой кинопроект изменил ее жизнь.