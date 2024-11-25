Умер актер Владимир Самойлов

Кроме театральной деятельности, актер снялся в фильмах «Заложники дьявола» и «Хищники». С 1971 года работал диктором на Всесоюзном радио. Владимир Самойлов также озвучивал документальные и зарубежные художественные фильмы, вел цикл авторских программ на радиостанции «Маяк»: «Завалинка», «Отдыхать, так с музыкой», «России первая любовь».