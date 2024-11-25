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Жена Роберта Паттинсона впервые показала лицо их дочери

Актриса Сьюки Уотерхаус появилась на публике с дочерью, не скрывая ее лица

Жена актера Роберта Паттинсона Сьюки Уотерхаус впервые показала лицо их дочери. 

Сьюки Уотерхаус с дочерью
Сьюки Уотерхаус с дочерьюИсточник: Legion-Media.ru

Папарацци подловили 32-летнюю Сьюки Уотерхаус 24 ноября, когда она гуляла вместе с восьмимесячной дочерью в районе Лос-Фелис в Лос-Анджелесе. Актриса появилась на публике в бежевой толстовке, черных расклешенных брюках, кроссовках и солнцезащитных очках. Модель несла в переноске ребенка, а в руках держала стакан с напитком и телефон.

19 ноября 2023 года Сьюки Уотерхаус официально сообщила о беременности на фестивале Coronoa Capital в Мексике. В декабре Роберт Паттинсон и его возлюбленная спровоцировали слухи о помолвке. Папарацци заметили певицу с кольцом с массивным бриллиантом на безымянном пальце. В конце марта журналисты сообщили, что влюбленные впервые стали родителями. У них родилась дочь.

8 июня стало известно, что Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус поженились после рождения ребенка.

В июле Сьюки Уотерхаус продемонстрировала фигуру в купальнике спустя четыре месяца после родов. Актриса снялась в малиновом бикини на завязках. Образ дополнило ожерелье бренда Chanel.

Ранее сообщалось, что жена Роберта Паттинсона вышла в свет в прозрачном платье без бюстгальтера.