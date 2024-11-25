42-летняя звезда «Ворониных» снялась в нижнем белье

Несколько недель назад звезда сериала «Воронины» снялась в элегантном наряде. Екатерина Волкова выложила фото, где была одета в черное силуэтное макси-платье с разрезом до бедра и открытой спиной. Артистка также надела золотые массивные серьги в виде цветов и блестящие босоножки на каблуках. Актриса сделала укладку и макияж с черными стрелками, серебристыми тенями и красной помадой.