42-летняя звезда «Ворониных» снялась в нижнем белье

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова снялась в бюстгальтере. Актриса опубликовала видео в соцсети.
42-летняя артистка стояла перед зеркалом в телесном бюстгальтере, термобелье и длинных носках. Актриса была запечатлена с уложенными волосами и вечерним макияжем.
«Как выглядит утепление под свадебное платье. Понимаете, да? Должны были снимать летом, но пришла неожиданно зима», — сказала артистка.
Несколько недель назад звезда сериала «Воронины» снялась в элегантном наряде. Екатерина Волкова выложила фото, где была одета в черное силуэтное макси-платье с разрезом до бедра и открытой спиной. Артистка также надела золотые массивные серьги в виде цветов и блестящие босоножки на каблуках. Актриса сделала укладку и макияж с черными стрелками, серебристыми тенями и красной помадой.
В начале ноября Волкова показала себя без макияжа и укладки. Артистка поделилась видео, где предстала в черной комбинации, украшенной кружевом. Она сидела на кровати с распущенными волосами.