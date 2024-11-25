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42-летняя звезда «Ворониных» снялась в нижнем белье

Актриса Екатерина Волкова выложила видео в бюстгальтере

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова снялась в бюстгальтере. Актриса опубликовала видео в соцсети.

Екатерина Волкова, фото: соцсети
Екатерина Волкова, фото: соцсети

42-летняя артистка стояла перед зеркалом в телесном бюстгальтере, термобелье и длинных носках. Актриса была запечатлена с уложенными волосами и вечерним макияжем.

«Как выглядит утепление под свадебное платье. Понимаете, да? Должны были снимать летом, но пришла неожиданно зима», — сказала артистка.

Несколько недель назад звезда сериала «Воронины» снялась в элегантном наряде. Екатерина Волкова выложила фото, где была одета в черное силуэтное макси-платье с разрезом до бедра и открытой спиной. Артистка также надела золотые массивные серьги в виде цветов и блестящие босоножки на каблуках. Актриса сделала укладку и макияж с черными стрелками, серебристыми тенями и красной помадой.

В начале ноября Волкова показала себя без макияжа и укладки. Артистка поделилась видео, где предстала в черной комбинации, украшенной кружевом. Она сидела на кровати с распущенными волосами.