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Дженнифер Лопез показала фигуру в ультракоротком платье

Певица опубликовала откровенное фото в соцсети
Дженнифер Лопес в ультракоротком платье закинула ноги на стол
Дженнифер Лопес в ультракоротком платье закинула ноги на столИсточник: Газета.Ру

Певица и актриса Дженнифер Лопез в ультракоротком платье закинула ноги на стол. Знаменитость опубликовала фото в соцсети.

55-летняя артистка была запечатлена в темно-синем мини-платье, которое дополнила черными кожаными ботфортами на каблуках. Певица также надела несколько золотых колец. Актриса уложила волосы и сделала макияж с черной подводкой, румянами, хайлайтером и нежно-розовым блеском для губ. На одном из кадров она позировала, закинув ноги на стол.

20 августа СМИ написали, что Дженнифер Лопез подала на развод с Беном Аффлеком. Артистка подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката. Дата расставания с голливудским актером — 26 апреля 2024 года. А в конце октября появилась информация, что звезда «залечивает развод» отношениями без обязательств.

На прошлой неделе издание Radar Online со ссылкой на инсайдера сообщило, что знаменитость спровоцировала слухи о романе со своим охранником. Источник рассказал, что Лопез якобы флиртует с сотрудником.

Ранее сообщалось, что актриса снялась в жакете без бюстгальтера в своей гардеробной.