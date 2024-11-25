Дженнифер Лопез показала фигуру в ультракоротком платье

55-летняя артистка была запечатлена в темно-синем мини-платье, которое дополнила черными кожаными ботфортами на каблуках. Певица также надела несколько золотых колец. Актриса уложила волосы и сделала макияж с черной подводкой, румянами, хайлайтером и нежно-розовым блеском для губ. На одном из кадров она позировала, закинув ноги на стол.