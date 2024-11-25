Дженнифер Лопез показала фигуру в ультракоротком платье

Певица и актриса Дженнифер Лопез в ультракоротком платье закинула ноги на стол. Знаменитость опубликовала фото в соцсети.
55-летняя артистка была запечатлена в темно-синем мини-платье, которое дополнила черными кожаными ботфортами на каблуках. Певица также надела несколько золотых колец. Актриса уложила волосы и сделала макияж с черной подводкой, румянами, хайлайтером и нежно-розовым блеском для губ. На одном из кадров она позировала, закинув ноги на стол.
20 августа СМИ написали, что Дженнифер Лопез подала на развод с Беном Аффлеком. Артистка подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката. Дата расставания с голливудским актером — 26 апреля 2024 года. А в конце октября появилась информация, что звезда «залечивает развод» отношениями без обязательств.
На прошлой неделе издание Radar Online со ссылкой на инсайдера сообщило, что знаменитость спровоцировала слухи о романе со своим охранником. Источник рассказал, что Лопез якобы флиртует с сотрудником.
Ранее сообщалось, что актриса снялась в жакете без бюстгальтера в своей гардеробной.