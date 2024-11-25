В сети восхитились внешностью 18-летнего сына Климовой и Петренко

В сети обсудили внешность старшего сына актеров Екатерины Климовой и Игоря Петренко. Артистка опубликовала в Telegram-канале фото повзрослевшего Матвея в день его рождения.
«Тебе уже 18 лет! Поверить не могу, что ты уже большой такой. Спасибо, что родился у меня. Ты прекрасен во всем! Оставайся таким же добрым и светлым. Добро пожаловать во взрослую жизнь. Люблю тебя, сын», — написала звезда.
«А такие красивые бывают? Невероятный просто парень», «Красавец-то какой...я не могу», «В маму», «Очень красивый и талантливый», «Красавчик! Чем старше становится, тем больше на отца похож», «Лучшее сочетание папы и мамы. От родителей взял все самое лучшее», «Мне всегда казалось, что похож на папу, а на этом фото так видны черты и мимика мамы», «Да мамина копия», «Без разницы, на кого больше похож. Он невероятный красавец получился», — высказались подписчики знаменитости.
Матвей решил пойти по стопам родителей. Молодой человек учится в театральной школе Олега Табакова и уже участвует в спектаклях.
Климова растит двоих сыновей от Петренко, с которым прожила в браке почти 10 лет. Помимо Матвея, они также воспитывают 16-летнего Корнея. Супруги развелись в 2014 году, артисты рассказывали журналистам, что тяжело переживали расставание, и это отразилось на детях. По словам актрисы, мальчики не сразу привыкли к отсутствию отца в доме и мечтали видеть его рядом. Позже Петренко признался, что именно бывшая жена занимается воспитанием сыновей, а себя он называет «воскресным папой».
Ранее Климова публично попросила прощения у своих детей от разных браков.