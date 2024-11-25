В сети восхитились внешностью 18-летнего сына Климовой и Петренко

Климова растит двоих сыновей от Петренко, с которым прожила в браке почти 10 лет. Помимо Матвея, они также воспитывают 16-летнего Корнея. Супруги развелись в 2014 году, артисты рассказывали журналистам, что тяжело переживали расставание, и это отразилось на детях. По словам актрисы, мальчики не сразу привыкли к отсутствию отца в доме и мечтали видеть его рядом. Позже Петренко признался, что именно бывшая жена занимается воспитанием сыновей, а себя он называет «воскресным папой».