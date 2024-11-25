Блондинки с открытой улыбкой и озорным взглядом очаровали зрителей по всему миру еще в детстве. Лишь единицы могли с первого взгляда отличить, где Мэри-Кейт Олсен, а где Эшли. Впервые звездочки засияли на экране, когда им было по девять месяцев. Первым проектом маленьких актрис стал ситком «Полный дом». После этого их фильмография стала регулярно пополняться, а среди наиболее ярких — «Двое: Я и моя тень», «Паспорт в Париж» и «Солнечные каникулы». Однако в 2004 году сестры решили взять паузу.