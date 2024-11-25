Родственных связей в Голливуде хоть отбавляй, а вот близнецов среди них куда меньше. Расскажем о девяти самых ярких парах.
1. Мэри-Кейт и Эшли Олсен
Блондинки с открытой улыбкой и озорным взглядом очаровали зрителей по всему миру еще в детстве. Лишь единицы могли с первого взгляда отличить, где Мэри-Кейт Олсен, а где Эшли. Впервые звездочки засияли на экране, когда им было по девять месяцев. Первым проектом маленьких актрис стал ситком «Полный дом». После этого их фильмография стала регулярно пополняться, а среди наиболее ярких — «Двое: Я и моя тень», «Паспорт в Париж» и «Солнечные каникулы». Однако в 2004 году сестры решили взять паузу.
На тот момент Мэри-Кейт и Эшли были самыми популярными подростками в Америке. Они снимались в рекламе, раскручивали собственный бренд одежды, была даже выпущена лимитированная коллекция кукол, похожих на сестер Олсен. Сейчас обе занимаются дизайном. Мэри-Кейт спустя пять лет брака развелась с Оливье Саркози — братом бывшего президента Франции, а Эшли Олсен два года как замужем за художником Луи Эйснером. В 2023-м у пары родился сын Отто.
2. Питер и Дэвид Пол
Самые знаменитые няньки Голливуда с детства занимались бодибилдингом и не мечтали об актерской славе. Но именно благодаря внешнему виду Питера Пола и Дэвида Пола заметили режиссеры. Правда, один из первых крупных проектов братьев — картина «Варвары», завершилась оглушительным провалом.
Настоящий успех к близнецам пришел после фильма «Няньки», но продолжать карьеру они не стали. Питер увлекся телевидением, а Дэвид — музыкой и фотографией. Несмотря на то, что пути братьев разошлись, они оставались близкими друг другу людьми. Поэтому, когда в 2020-м скончался Дэвид, Питер стал вести закрытый образ жизни.
3. Скарлетт и Хантер Йоханссон
У главной соблазнительницы Голливуда есть брат-близнец, который тоже пробовал силы в кино. Хантер и Скарлетт Йоханссон родились с разницей в три минуты. Первые шаги в мир кино они тоже делали вместе, снявшись в картине «Воришки». Если Скарлетт сразу же прониклась кинематографом, то Хантеру работа оказалась не по нраву.
Пока Скарлетт штурмовала Голливуд, ее брат сначала увлекся модельным бизнесом, а затем начал строить политическую карьеру — он даже участвовал в президентской кампании Барака Обамы в 2008 году. В последнее время Хантер занимается общественной деятельностью, подчеркивая, что из-за этого у нет времени на личную жизнь. Скарлетт же преуспела и в карьере, и в семье — она замужем и воспитывает детей от разных браков.
4. Коул и Дилан Спроус
Братья-близнецы из Италии получили мировую известность, снявшись в комедии с Адамом Сэндлером «Большой папа». В картине Коул и Дилан Спроус по очереди играли одного и того же персонажа, а зрители даже не заметили подмены. Позже братья стали изображать близнецов, а настоящий успех к ним пришел после выхода подросткового ситкома «Все тип-топ, Или Жизнь Зака и Коди», где Спроусы сыграли главных героев.
Повзрослев, близнецы продолжили сниматься, но по отдельности. Коул засветился в проектах «Ривердэйл» и «В метре друг от друга», а Дилан сыграл роль в ужастике «Урок окончен» и мелодраме «После. Глава 2». В 2023-м Дилан женился на модели Барбаре Палвин. Коул Спроус встречается с моделью Ари Фурнье.
5. Джеймс и Оливер Фелпс
Однажды рыжеволосые братья-близнецы прогуляли школу, чтобы пройти кастинг в сказочную историю о мальчике, который выжил, и не зря. В «Гарри Поттере» Джеймс и Оливер Фелпс сыграли Фреда и Джорджа Уизли. Роли для юных актеров стали дебютными, и они продолжают сниматься, правда, звездных ролей им больше не предлагают.
В 2024 году Джеймс и Оливер стали ведущими кулинарного шоу «Гарри Поттер: Волшебники выпечки». О личной жизни Оливера известно, что он женат, и у него подрастают дочери. Джеймс Фелпс тоже в браке, но не спешит с пополнением.
6. Чарльз и Макс Карвер
Братья-красавчики завоевали Голливуд буквально с первых кадров сериала «Отчаянные домохозяйки». Чарльз и Макс Карвер сыграли сыновей одной из героинь. Близнецы понравились продюсерам, и их стали чаще приглашать на съемки. Среди ярких проектов Карверов — сериал «Волчонок» и фэнтези «Оставленные». Стоит добавить, что Чарли Карвер пробует силы еще и в качестве продюсера и сценариста.
О своих романах братья предпочитают не распространяться, известно лишь, что официальных отношений нет ни у кого из них.
7. Кифер и Рейчел Сазерленд
Дети оскароносного Дональда Сазерленда пошли по стопам отца, правда, в разном направлении. Кифер Сазерленд выбрал актерскую карьеру и снялся в таких хитах, как «Коматозники», «Темный город», «Забирая жизни». Его сестра-близнец Рейчел стала продюсером.
Личная жизнь Кифера тоже довольно разнообразна. Он едва не стал мужем Джулии Робертс, которая незадолго до свадьбы разорвала помолвку из-за измен жениха. Актера дважды и безуспешно пытались связать узами брака, но сейчас о его отношениях ничего не известно. Рейчел предпочитает не афишировать личную жизнь.
8. Рами и Сами Малек
Лауреат «Оскара» за роль в байопике «Богемская рапсодия» свой путь в кино начал с небольших ролей. На смуглокожего артиста с пронзительным взглядом обратили внимание после выхода приключенческой картины «Ночь в музее», где он сыграл фараона. Успех Рами Малеку принес криминальный сериал «Мистер Робот», а на вершину вознес образ Фредди Меркьюри.
Сниматься пробовал и брат-близнец Рами — Сами, правда, в его фильмографии всего одна работа. Оказалось, что ему по душе учительская профессия, но Сами Малек рад, что у брата все складывается наилучшим образом и часто поддерживает его на различных светских мероприятиях.
9. Джованни и Марисса Рибизи
Брат и сестра Рибизи на съемочную площадку попали еще в детстве. В юности им посчастливилось сыграть в легендарном ситкоме «Друзья». Затем фильмография Джованни Рибизи пополнилась проектами «Спасти рядового Райана», «Угнать за 60 секунд» и «Аватар». Марисса Рибизи снялась в «Плезантвиле» и еще нескольких фильмах, но оставила актерскую карьеру.
Оба Рибизи находятся в разводе. Марисса рассталась с мужем после 15 лет брака и воспитывает двоих детей. Джованни дважды пытался обзавестись семьей, и оба брака распались спустя три года. У актера есть дочь от коллеги по цеху Мэрайи О’Брайэн.