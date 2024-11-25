Алексей Герман возглавит жюри международного кинофестиваля в Архангельске

«VIII Международный кинофестиваль Arctic Open объявляет состав жюри, куда вошли режиссеры, актеры, продюсеры из России, Кыргызстана, Ирана и Швеции. По традиции архангельского фестиваля у каждой номинации самостоятельный состав судейской комиссии. В этом году их будет пять: полнометражное игровое кино, документальные фильмы, кино для детей и юношества, короткометражное игровое кино и впервые специальная программа научно-популярного кино. Возглавит жюри полного метра Алексей Герман-младший, российский кинорежиссер и сценарист», — сообщили ТАСС.