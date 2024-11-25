Алексей Герман возглавит жюри международного кинофестиваля в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 25 ноября. /ТАСС/. Организаторы международного кинофестиваля Arctic Open объявили состав жюри, куда вошли режиссеры, актеры, продюсеры из России, Кыргызстана, Ирана и Швеции. Возглавит жюри кинорежиссер Алексей Герман, сообщили ТАСС в оргкомитете фестиваля.
«VIII Международный кинофестиваль Arctic Open объявляет состав жюри, куда вошли режиссеры, актеры, продюсеры из России, Кыргызстана, Ирана и Швеции. По традиции архангельского фестиваля у каждой номинации самостоятельный состав судейской комиссии. В этом году их будет пять: полнометражное игровое кино, документальные фильмы, кино для детей и юношества, короткометражное игровое кино и впервые специальная программа научно-популярного кино. Возглавит жюри полного метра Алексей Герман-младший, российский кинорежиссер и сценарист», — сообщили ТАСС.
Также судить категорию полнометражных игровых фильмов будут: актриса Александра Ревенко («Серебряные коньки», «Движение вверх», «Лето») и главный редактор киностудии «Ленфильм» Андрей Апостолов. В категорию полнометражных игровых фильмов вошли 12 кинолент.
Председателем жюри короткометражного игрового кино стал Владимир Котт — российский режиссер театра и кино, сценарист, продюсер и монтажер. Во внеконкурсной программе Котт представит свой фильм «Мужчина и женщина» (16+).
Также короткий метр оценят продюсер, сценарист и режиссер Константин Маньковский и кинодеятель из Ирана Педрам Садраи. В этой номинации представлено 20 произведений.
«Самая многочисленная и “международная” категория кинофестиваля — документальное кино. Здесь членам жюри предстоит отсмотреть 22 документальных работы. Председатель судейской комиссии — директор отдела новостей телеканала “Россия. Культура” Екатерина Пронько. Ее коллега по судейству — шведский режиссер-документалист и журналист Гунилла Брески. На кинофестивале режиссер представит зрителям ретроспективный показ трех фильмов во внеконкурсной программе. В жюри документального кино также Реджис Тремблей, режиссер из США, живущий с семьей в Ялте», — сообщили ТАСС в оргкомитете фестиваля.
Другие номинации
Традиционно в отдельную категорию выделены фильмы для детей и юношества. В этой номинации представлено 10 фильмов. Председатель судей номинации Татьяна Мирошник, продюсер, сценарист, режиссер, руководитель студии детского кино «Кинонива». Также эту категорию оценят Ирина Волкова, участник и лауреат международных и российских фестивалей, и Гулькаир Тиленбаева, продюсер, председатель ассоциации владельцев кинотеатров Кыргызской Республики.
В отдельной номинации пять научно-популярных фильмов, создатели которых поборются за приз соорганизатора кинофестиваля, Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) — поездку в Арктику на исследовательском судне «Профессор Молчанов». Возглавит жюри научно-популярного кино и.о. ректора САФУ имени М. В. Ломоносова Павел Марьяндышев.
В судейской комиссии также Александр Сабуров, доцент, директор института стратегического развития Арктики САФУ, начальник экспедиции Арктического плавучего университета, и Анна Трофимова, заместитель начальника экспедиции по научной работе.
О кинофестивале
Кинофестиваль пройдет с 5 по 8 декабря в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Котласе, Няндомском, Каргопольском и Устьянском округах. Лауреатов кинофестиваля объявят на церемонии награждения в Архангельском театре драмы имени М. В. Ломоносова 8 декабря.
Алексей Герман-младший — сын кинорежиссера Алексея Германа и сценаристки Светланы Кармалиты, внук писателя Юрия Германа. Его фильмы — обладатели призов Берлинского кинофестиваля за выдающиеся достижения в области киноискусства. Одна из работ режиссера, художественный фильм «Воздух», вышла в прокат в начале 2024 года.