Дуэйн Джонсон появился на красной дорожке с тремя дочерьми

Дуэйн Джонсон представил вторую часть «Моаны» на Гавайях. Актер совершил редкий семейный выход. На мероприятии он появился в компании своих дочерей: 8-летней Жасмин, 6-летней Тианы и 23-летней Симон. Также с Джонсоном были его супруга Лорен и мама Ата.