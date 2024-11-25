Дуэйн Джонсон появился на красной дорожке с тремя дочерьми

Дуэйн Джонсон представил вторую часть «Моаны» на Гавайях. Актер совершил редкий семейный выход. На мероприятии он появился в компании своих дочерей: 8-летней Жасмин, 6-летней Тианы и 23-летней Симон. Также с Джонсоном были его супруга Лорен и мама Ата.
Дуэйн предстал на красной ковровой дорожке в голубом костюме, а его жена Лорен Хашиан — в облегающем зеленом платье. Их маленькие дочки, Жасмин и Тиана, были одеты в яркие платья и сандалии.
Симона, которую Джонсону родила его бывшая жена, Дени Гарсия, позировала для фотографов в цветочном платье. Поклонники оценили семейный выход, отметив теплые отношения актера со старшей дочерью.
Ранее стало известно, какая актриса была выбрана на роль Моаны для фильма от Disney.