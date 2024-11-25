Фильм «Манюня: Приключения в деревне» вновь возглавил кинопрокат в РФ и СНГ

До этого фильм «Манюня: Приключения в Москве» обошел в прокате кинокомикс «Майор Гром: Игра». По сюжету фильма, Манюня и ее подруги Каринэ и Наринэ отправляются на летние каникулы в Москву. Сюжет разворачивается в 1980-х. В Москве девочек ждут удивительные встречи — в том числе с актером Юрием Никулиным.