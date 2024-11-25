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Дженнифер Лопез рассказала правду о съемках фильма Бена Аффлека

Актриса призналась, что максимально отстранилась от своей личности ради роли
Дженнифер Лопез
Дженнифер ЛопезИсточник: Legion-Media.ru

В интервью Amazon MGM Studios Дженнифер Лопез поделилась деталями работы над фильмом своего бывшего, Бена Аффлека, «Неукротимый». Она отметила, что на съемках ей пришлось подавить свое эго, чтобы уважительно отразить историю женщины, которую она играет.

«Я подошла к роли с полным отсутствием эго, нужно было проявить огромное уважение к женщине, которую ты играешь, потому что это ее история», — поделилась Дженнифер.

Лопез подчеркнула, что максимально отстранилась от своей личности, представляя только Джуди на экране. Она также встретилась с реальной Джуди Роблес, которая воспитывала ребенка с ограниченными возможностями.

«Я исчезла, не было ни Дженнифер, ни Джей Ло. Тот человек на экране — просто Джуди», — добавила звезда.

Дженнифер Лопез спровоцировала слухи о романе с охранником.