Дженнифер Лопез рассказала правду о съемках фильма Бена Аффлека

В интервью Amazon MGM Studios Дженнифер Лопез поделилась деталями работы над фильмом своего бывшего, Бена Аффлека, «Неукротимый». Она отметила, что на съемках ей пришлось подавить свое эго, чтобы уважительно отразить историю женщины, которую она играет.