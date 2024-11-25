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Звезде «Семнадцати мгновений весны» понадобилась экстренная помощь врачей

Актриса Наталья Дрожжина обратилась к врачам из-за серьезных проблем с сердцем
Наталья Дрожжина
Наталья ДрожжинаИсточник: Legion-Media.ru

Актрисе Наталье Дрожжиной, которая снималась в «Семнадцати мгновениях весны» и «Интердевочке», понадобилась помощь кардиолога. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

76-летняя актриса пришла на внеплановый прием из-за острых болей в области сердца. Экстренное обследование выявило у нее стенокардию и тахикардию. При этом в 2023 году Дрожжина перенесла инфаркт головного мозга. Врачи рекомендовали звезде следить за здоровьем и продолжать ранее назначенное лечение.

Серьезные проблемы с сердцем у Натальи Дрожжиной начались в октябре 2023 года. Тогда она обратилась к врачам из-за болей, спровоцированных стрессом на фоне возможного тюремного срока. Тогда ей диагностировали ишемическую болезнь сердца, повышенное артериальное давление и синдром сонной артерии — заболевание, которое возникает при внезапном ухудшении кровотока. Дрожжина получила четыре года условно за кражу имущества актера Алексея Баталова.