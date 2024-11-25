Звезде «Семнадцати мгновений весны» понадобилась экстренная помощь врачей

Серьезные проблемы с сердцем у Натальи Дрожжиной начались в октябре 2023 года. Тогда она обратилась к врачам из-за болей, спровоцированных стрессом на фоне возможного тюремного срока. Тогда ей диагностировали ишемическую болезнь сердца, повышенное артериальное давление и синдром сонной артерии — заболевание, которое возникает при внезапном ухудшении кровотока. Дрожжина получила четыре года условно за кражу имущества актера Алексея Баталова.