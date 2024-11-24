Сергей Урсуляк получил награду за вклад в развитие еврейского кинематографа

МОСКВА, 24 ноября./ТАСС/. Российский кинорежиссер Сергей Урсуляк получил приз «За вклад в развитие еврейского кинематографа» на открытии девятого Московского еврейского кинофестиваля, сообщает корреспондент ТАСС. Награду вручил куратор фестиваля Егор Одинцов.
«Фильм “Праведник” — это, безусловно, самый успешный в прокате фильм, напрямую посвященный трагедии Катастрофы еврейского народа, трагедии Шоа. Спасибо вам огромное, и прошу вас принять от нашего кинофестиваля этот почетный приз за ваш вклад», — объявил Одинцов.
Девятый еврейский кинофестиваль открылся в Москве 24 ноября 2024 года в киноцентре «Октябрь».
Урсуляк — кинорежиссер, сценарист, актер и продюсер. Среди его работ — фильмы «Русский регтайм», «Праведник», «Сочинение ко Дню Победы», сериалы «Ликвидация», «Исаев», «Тихий Дон».