Сергей Урсуляк получил награду за вклад в развитие еврейского кинематографа

«Фильм “Праведник” — это, безусловно, самый успешный в прокате фильм, напрямую посвященный трагедии Катастрофы еврейского народа, трагедии Шоа. Спасибо вам огромное, и прошу вас принять от нашего кинофестиваля этот почетный приз за ваш вклад», — объявил Одинцов.