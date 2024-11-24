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Путин поздравил Кустурицу с 70-летним юбилеем

В поздравлении президент РФ подчеркнул многогранность таланта режиссера, назвав его смелым и истинным художником
Эмир Кустурица
Эмир Кустурица

Президент России Владимир Путин поздравил сербского режиссера Эмира Кустурицу с 70-летием, отметив его выдающиеся достижения, которые оставили заметный след в истории мирового искусства.

Поздравительное послание президента, зачитанное советником посольства России в Сербии Натальей Клищенковой, прозвучало в рамках международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев», посвященного героям СВО. Режиссер отметил свой юбилей на этом мероприятии.

В поздравлении Путин подчеркнул многогранность таланта Кустурицы, назвав его смелым и истинным художником, который стал одним из самых известных кинематографистов современности, а также успешным актером, музыкантом, писателем и создателем уникальных творческих проектов.

Глава государства отметил вклад режиссера в развитие гуманитарных инициатив, способствующих укреплению доверия и взаимопонимания между народами, и пожелал ему здоровья, вдохновения и новых творческих успехов.

Кустурица встретил юбилей в своей знаменитой этнодеревне Дрвенград, расположенной в сербском селе Мокра-Гора. Это место, признанное одним из лучших этнических поселений мира, стало площадкой для проведения фестиваля, который проходил с 22 по 24 ноября.

Ранее режиссер из Сербии Эмир Кустурица заявил о готовности снять фильм про российского президента Владимира Путина.