Путин поздравил Кустурицу с 70-летним юбилеем

Кустурица встретил юбилей в своей знаменитой этнодеревне Дрвенград, расположенной в сербском селе Мокра-Гора. Это место, признанное одним из лучших этнических поселений мира, стало площадкой для проведения фестиваля, который проходил с 22 по 24 ноября.