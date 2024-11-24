Гвинет Пэлтроу о поцелуе с Тимоти Шаламе на съемках: «Это было плохо»

Актриса Гвинет Пэлтроу заявила, что поцелуй с Тимоти Шаламе был испорчен папарацци. Об этом она рассказала на шоу The Tonight Show.
Речь идет о съемках одной из сцен фильма «Марти Суприм», в котором Пэлтроу играет вместе с Шаламе.
«Да, это было плохо. Как будто ты пытаешься снять эту сцену и знаешь, что это и так личный момент, а тут еще и папарацци», — вспомнила актриса о сцене поцелуя с Тимоти Шаламе.
Она также рассказала, что брат Джейк убедил ее согласиться на роль в фильме, потому что его восхищает режиссер Джош Сэфди.
«На самом деле это был мой брат, потому что в последнее время я не так много снималась в фильмах и была сосредоточена на своем бизнесе, а потом появился этот фильм. Мой брат, который является кинорежиссером, сказал: "Это отличный режиссер, и ты должна с ним встретиться", и я так и сделала, и он был очень мил. А когда моя дочь Эппл узнала, что в фильме будет сниматься Тимоти Шаламе, это окончательно решило дело», — заключила актриса.
В фильме «Марти Суприм» рассказывает историю выдающегося игрока в настольный теннис, чемпиона США Марти Рейсмана, проделавшего путь от любителя до обладателя двух десятков титулов. В 67 лет Рейсман стал самым возрастным победителем в национальных соревнованиях по ракетным видам спорта.