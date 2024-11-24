Гвинет Пэлтроу о поцелуе с Тимоти Шаламе на съемках: «Это было плохо»

«На самом деле это был мой брат, потому что в последнее время я не так много снималась в фильмах и была сосредоточена на своем бизнесе, а потом появился этот фильм. Мой брат, который является кинорежиссером, сказал: "Это отличный режиссер, и ты должна с ним встретиться", и я так и сделала, и он был очень мил. А когда моя дочь Эппл узнала, что в фильме будет сниматься Тимоти Шаламе, это окончательно решило дело», — заключила актриса.