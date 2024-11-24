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46-летняя Любовь Толкалина в мини-шортах сделала мостик

Актриса поделилась фото, как занимается упражнениями
Любовь Толкалина, фото: соцсети
Любовь Толкалина, фото: соцсети

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина позанималась спортом в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 704 тысячи подписчиков.

46-летняя звезда сериалов «И снова здравствуйте!» и «Хеппи-энд» снялась у панорамного окна. Артистка сделала гимнастический мостик на коврике для йоги, отталкиваясь руками и ногами от пола и выгнув спину.

При этом знаменитость надела белые мини-шорты с завышенной талией и черный бра-топ и уложила волосы в пучок.

В октябре Любовь Толкалина также сняла себя без одежды и показала фото фанатам.