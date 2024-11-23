Нагиев заявил, что не хочет работать с коллегами, которые делят детей

В последние годы Дмитрий Нагиев практически не выходит в свет и редко дает интервью. Однако ради фильма «Зять», в котором шоумен сыграл главную роль, он сделал исключение и поговорил с изданием «7 дней». В частности, Дмитрий ответил на вопрос, с кем из коллег не хотел бы работать на одной съемочной площадке.
«Давайте без имен. Но мне абсолютно точно неприятны люди, которые во всеуслышание делят детей. Не хочу я находиться рядом в моменты домашних склок. Пускай они решат свои проблемы, а потом уже будем работать», — отметил Нагиев.
Не исключено, что речь идет о Павле Прилучном, который сейчас борется в суде с бывшей женой Агатой Муцениеце за опеку над 11-летним сыном Тимофеем. В октябре было решено, что в период следственной экспертизы мальчик будет жить с мамой. Однако Прилучный до сих пор не вернул ребенка экс-супруге.
Впрочем, это не единственный «кандидат». Звезда сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов тоже в настоящий момент судится с бывшей женой Викторией Маркиной, чтобы забрать у нее общую дочь Еву. Ранее Виктория заявила в беседе с Super, что актер ее оболгал, и раскрыла истинные причины их конфликта.
Ранее Нагиев вспомнил о конфликтах с тещей.