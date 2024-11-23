Нагиев заявил, что не хочет работать с коллегами, которые делят детей

Не исключено, что речь идет о Павле Прилучном, который сейчас борется в суде с бывшей женой Агатой Муцениеце за опеку над 11-летним сыном Тимофеем. В октябре было решено, что в период следственной экспертизы мальчик будет жить с мамой. Однако Прилучный до сих пор не вернул ребенка экс-супруге.